睽違4年澎湖水族館再度開幕 當年外包決策引發爭議

2019-04-04 14:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1998年澎湖水族館盛大開幕，成為澎湖旅遊觀光金雞母，但2004年促參條例外包，種下經營權更迭、休館開館的惡性循環，加上屏東海生館崛起，澎湖水族館光環不再，休館近4年，由澎博海洋科技公司獲得經營權，今日重新開幕。

原本由行政院農委會水產試驗所經營的澎湖水族館，歷經6年時間、斥資近 7 億元經費興建，1998 年 正式對外營業，曾經風光一時。隨後政策丕變，2004年引進民間投資促參，先後有南仁湖企業及大東山希望天地股份有限公司參與經營，都未見起色，大東山提前解約，休館近4年，顯示當年外包政策引發爭議。

澎博海洋科技公司取得經營權，成為澎湖水族館第3位外包經營業者， 投入超過 4000 萬元資金及大量人力，今日選在兒童節重新開幕，但先前試營運階段傳出虧損累累，未來能否永續經營仍有待觀察，尤其是面對屏東海生館強力競爭，可能需要擁有更多票價優勢或創意點子，才能有機會脫穎而出。

今日的開幕儀式，澎湖縣長賴峰偉、水試所所長陳君如、澎博海洋科技公司董事長林佩慧、俄羅斯國家濱海水族館長Sergei Evgenievich Loginov等人都到場剪綵共襄盛舉，會中也安排澎湖水族館與俄羅斯國家濱海水族館簽署合作備忘錄，林佩慧表示將爭取「世界水族館年會」在澎湖舉行，讓世界保育專家共享澎湖海洋生態之美。

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