清明祭祖用鮮花 價格較往年相對便宜

2019-04-04 11:48

〔記者周湘芸／新北報導〕清明節應景鮮花買氣上升，菊花、香水百合與劍蘭等花卉都是祭祖首選。今年因各產地供應量充足，花卉價格平穩。新北市板橋花市理事長林建章表示，香水百合每束約在300元到350元間、劍蘭每支15到20元，另有以3至4種花卉搭配而成的花束，每組（2束）價格約在350元到400元間，民眾可到板橋花市選購。

農業局長李玟表示，清明節祭祀鮮花是象徵對先人表達懷念以及敬意，因去年逢暖冬，使今年花卉供應量非常充足、品質優良，價格也相對便宜。此外，近年來因殯葬方式與社會觀念演變，很多人已不拘泥於傳統代表性花卉，其他包括康乃馨、滿天星和桔梗也都是很好的選擇。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），清明連假照常營業，營業時間為每日上午9點至下午5點。

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