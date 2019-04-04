小五男童畫交通懶人包 作品傳遍新竹市

2019-04-04 11:04

〔記者王駿杰／新竹報導〕國小5年級劉姓男童日前在學校上課，忽然被老師叫到課堂外，只見3名竹市警局交通隊員警一擁而上，贈送他一款背包，原本擔心的劉童，頓時笑開懷，原來他參加交通安全繪畫比賽，所畫的圖不只得獎，圖中的一些有趣「懶人包」還被官方相中，製做成闖關用的橡皮圖章以及包包。

新竹市警察局交通隊長期都在交通領域深耕，在校園經常能看見竹市與外縣市不同的宣導方式，除了到校宣導交通觀念，還會結合交通繪畫比賽得獎作品跟臉書即時留言概念，讓大部分無法接觸網路即時資訊的孩子，都能藉由警務佐黃竹青特別安排的校園巡迴展覽寫下留言版互動。

交通隊長陳俊誠指出，劉童的作品構圖簡易明瞭，他找齊現代人最欠缺的「防禦駕駛」觀念資料，搭配圖示，是這次被青睞的最大主因。雖然他這次的參賽作品經專業評審評定為佳作，但黃竹青發現其作品帶著非常豐富的「懶人包」概念，文字結合圖案更是這個資訊爆發時代最欠缺的，因此將研議將劉男的作品製做成日後活動闖關用的橡皮圖章以及包包。

陳俊誠說，近年來交通隊會陸續將學童的作品送上舞台，繼續辦理校園巡迴展覽，並將畫作變成墊板、貼紙、徽章、印章及書包等，讓學童們能夠繼續大展長才，也能讓正確的交通觀念繼續深植人心，守護大家交通安全。

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