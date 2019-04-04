清明時節「路」趕工 台南路平專案亮晶晶

2019-04-04 10:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市工務局為更強化道路平坦舒適度，路平專案要求各管線單位人手孔下地，待日後依需求再以人手孔新工法規定提升至路面，這項措施除縮短施作工期外，道路滾壓及拉平可以更加確實，提升使用年限。

永華路為通往南市議會及南市政府重要道路，海安路及府前路則是連接市區及觀光區域對外道路，因長期使用且多次經管線單位施工挖掘，導致路面多處坑洞、補丁，影響行車安全及舒適度，工務局將這些路段列入路平專案改善，成為「市容」代表作。

工務局表示，該路平工程原訂去年（2018）10月底開工，因台灣自來水公司於府前路及永華路管線汰換工程延宕，為避免路面鋪設後重複挖掘，因此開工日延至今年2月，並考量清明連續假期需求，刨鋪工程要求施工廠商全力趕工下，已於3月底完成道路刨鋪作業，趕在清明連假之前完成，讓民眾「看得見」！

工務局表示，海安路、府前路及永華路面改善工程，工程經費約1900萬元，改善長度共計1045公尺，完成路面改善後，大幅提升民眾安全用路環境，並改善市容景觀。

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