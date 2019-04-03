溪州榮民工廠遭拆光才列暫定古蹟 文史工作者狠批「慢半拍」

2019-04-03 23:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕擁有60年歷史的彰化縣溪州榮民工廠，由溪州鄉公所向彰化縣文化局提報為文化資產，但在列冊追蹤期間就被所有權人拆光夷平，文化局今午緊急派人前往查勘，立即要求全區勒令停工，並逕列為暫定古蹟。對於文化局慢半拍，有文史工作者認為政府慢半拍，古蹟剩遺跡，最後的審議結果就只是「公布遺書」！

溪州榮民工廠由溪州鄉公所於2017年6月向文化局提報文資，同年10月以8億7千萬遭12位股東標售，2018年3月底首次審議結果列冊追蹤，同年下半年文化局再找到研究團隊進行全區文資評估調查，預計審議結果今年4、5月公布。但從去年8月開始股東們已將其土地與地上物賣給三富瀝青公司，11月辦理過戶，3週前已悄悄進行拆除作業。

見證二戰 且為完整工業聚落建築群

彰化縣莿仔埤圳產業文化協會成員巫宛萍說，6年來踏查3次溪州榮民工廠，廠區內紅磚宿舍與福利設施，為少見完整的工業聚落建築群，除見證了二戰後榮民體系工廠時代意義，也是溪州鄉內為數不多且龐大的舊建築群，因此鄉公所提報文化資產，期待能再生打造台北華山文創區般風貌，沒想到會在列冊追蹤期間，遭近乎毀滅方式夷平，覺得真的太離譜，文資法是否起保護作用，值得商榷。

參與該案的文資評估調查人員趙書儀在臉書表示，「有沒有一個你文化資產案子做一做結案前被拆的八卦、感覺像去奔喪」等語，底下也留言，「幫忙寫遺書嗎？」

縣議員也是前溪州鄉長黃盛祿說，建物都已經拆光了縣府要怎麼補救，已被列冊追蹤的案件還能這樣被漠視，溪州榮民工廠一甲子榮景，如今已經消失殆盡！溪州陳姓民眾也說，古蹟變遺跡，暫定古蹟無疑多此一舉。

土地管理人：列冊追蹤後遲未實質審議

劉姓土地管理人卻表示，文化局2年前列冊追蹤後，卻一直沒有進入實質審議，最近有人要接手土地並要求拆除相關建築，地主們一致決議拆除部分無需申請拆除執照的建築。

對此文化局長張雀芬表示，該案建築文化資產價值評估報告即將完成，預計4、5月就會公布審議結果，有文史資料可供參考審議，依「文化資產保存法」及「暫定古蹟條件及程序辦法」規定決議將全區逕列為「暫定古蹟」，並請廠商立即停工。另外該案未申請執照且並未事先通知文化局，將依文資法及等相關法令追究相關人員責任。

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