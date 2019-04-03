連假氣溫回升！週四中南部達30度 中部以南空品橘至紅

2019-04-03 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕明（4日）西半部地區大致為多雲穩定天氣，北部、東半部則有局部降雨，氣溫各地則會比今天再回升，中南部高溫可能達到30度。

中央氣象局預報，受到微弱鋒面掠過影響，明北部地區偶爾有局部降雨，東半部除了局部降雨外，沿海地區可能有較大雨勢；午後中南部山區和晚上中部地區則有零星短暫陣雨的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

天氣風險公司預報，明起4天連假的天氣大致穩定，唯各地早晚還是偏涼，若有計劃出遠門，衣著可以短袖到薄長袖為主，並多帶薄外套因應早晚較涼的天氣。

溫度方面，明天氣溫會比今天再回升一些，北部及東半部約26、27度，中南部約28至30度，夜裡清晨各地低溫大多介於18至22度之間。

紫外線方面，明天基隆市、宜蘭縣及連江縣為中量級，其餘縣市皆為高量級，提醒民眾需做好防曬措施。

空品方面，明西半部地區為背風側，污染物濃度易累積，竹苗、中部及雲嘉南為「橘色提醒」等級，高屏地區達到「紅色警示」等級；北部、馬祖地區為「普通」等級，宜蘭、花東及澎湖則為「良好」等級。

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