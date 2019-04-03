「必比登推介」沒四神湯、蚵仔煎 美食家：很可惜

2019-04-03 19:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北米其林指南繼上週公布新上榜必比登推介12家餐館名單，今天再公布必比登推介24家夜市小吃名單，其中15家是首度獲選於指南中。美食評論家表示，今年推薦名單包含餐館及夜市小吃共有58家，小吃明顯偏多，顯示台灣高端餐飲仍不夠。

台北米其林今天公布24家推薦夜市小吃，一共有8個夜市、24家小吃攤獲選，其中公館夜市、延三夜市和華西街夜市都是首度獲選在指南中。

美食評論家張瑀庭表示，米其林指南會推薦夜市小吃是方便國際觀光客前往，但台灣的廟口、菜市場也有很多不錯的小吃攤、老店，只鎖定夜市太過可惜，況且這次公布的名單都是眾所皆知的排隊名店，讓人覺得了無新意。此外，像滷肉飯、蚵仔煎和四神湯等國民美食都未上榜，也讓人覺得可惜，整體來說此次米其林名單趨於保守。

張瑀庭表示，米其林登台之後，很多獲推薦的店家會開始注意裝潢、擺盤、加強服務，多少對提升餐飲品質有幫助，但他認為夜市小吃在米其林加強下只會雪上加霜，因為這些店家平常就大排長龍，現在又湧入大量觀光客排隊，根本無暇顧到服務品質。

對於去年許多獲米其林推薦的小吃攤傳出漲價，張瑀庭認為，經營小吃攤非常辛苦，在房租、人力和食材成長齊漲的狀況下，漲價是迫不得已，況且小吃漲價空間也有限。

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