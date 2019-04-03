米其林必比登24家夜市名單公布 公館「藍家割包」首獲選

2019-04-03 10:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北米其林上週公布新上榜必比登推介12家餐館名單之後，今天再公布榮獲本屆指南「必比登推介（Bib Gourmand）」24家夜市小吃名單，名單中更有15家是首度獲選於指南中。

《台北米其林指南2019》共收錄58家「必比登推介Bib Gourmand」店家，包括34家餐廳及24家夜市小吃，完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。

2019年必比登推介夜市街頭小吃類名單如下：

南機場夜市

阿男麻油雞

臭老闆 現蒸臭豆腐

松青潤餅（首度獲選）

無名推車燒餅（首度獲選）

：提供四季合宜的養生麻油雞，現場可以添湯。雞腿7點多便售罄，得早點抵達以免撲空。：口感細緻、吸飽湯汁的現蒸純素豆腐，配上香菇和九層塔，香氣格外撲鼻。：潤餅卷裡填滿10種不同的餡料，每一口都扎實豐富，口感層次交疊。：靠近夜市的盡頭，總是有顧客大排長龍，推薦甜酥餅和長燒餅。

寧夏夜市

方家雞肉飯（首度獲選）

劉芋仔

豬肝榮仔

：雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。：「香酥芋丸」外殼香脆，裹著綿細芋蓉，而「蛋黃芋餅」裡包裹豬肉鬆，滋味更加濃郁。：豬肝湯的湯汁鮮甜、豬肝爽脆，另外也別錯過淋上甜辣醬的肉粽。

饒河夜市

阿國滷味（首度獲選）

紅燒牛肉麵牛雜湯（首度獲選）

陳董藥燉排骨

福州世祖胡椒餅

：有多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。：這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。牛雜湯和乾拌麵的好滋味都令人無法忘懷。：用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁、味道鮮美，喝來瞬間暖心暖胃。：新鮮製作的胡椒餅餅皮香脆，一口咬下滿是豬肉餡汁和胡椒的滋味，極受歡迎、要排隊才買得到。

士林夜市

鍾家原上海生煎包（首度獲選）

好朋友涼麵（首度獲選）

海友十全排骨

：生煎包底部煎得酥脆但上皮鬆軟，有鮮肉包和高麗菜包兩種口味。：沾附香醇芝麻醬的麵條散發出淡淡的檸檬清香，再來碗味噌湯加蛋最對味。：店家40多年來都以獨門秘方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上。

臨江街夜市

梁記滷味

駱記小炒

天香臭豆腐（首度獲選）

御品元冰火湯圓（首度獲選）

：販售20多種滷味，如豆乾、雞內臟、海帶、鴨翅，門庭若市。：位置隱匿，但值得前來尋味，品項不多，炒羊肉、炒牛肉、炒蛤仔是招牌。：炸到金黃酥脆的豆腐汁多味美，豆香滿溢，與爽脆解膩的泡菜是絕配。：熱呼呼的芝麻湯圓或花生湯圓舖放在剉冰上，再淋上桂花蜜，冰火交融的滋味，口感極佳。

公館夜市（首度獲選）

雄記蔥抓餅（首度獲選）

藍家割包（首度獲選）

：抓餅的外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配蜂蜜芥末、九層塔，香味四溢。：割包裡包覆滿滿的花生粉、香菜、酸菜、滷豬肉，吃起來有多層次的口感風味。

延三夜市（首度獲選）

高麗菜飯原汁排骨湯（首度獲選）

大橋頭老牌筒仔米糕（首度獲選）

施家鮮肉湯圓（首度獲選）

：高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，但卻令人唇齒留香，回味無窮。：米糕的糯米軟嫩而不爛、有嚼勁，可選擇肥豬肉或瘦豬肉口味，再淋上店家的自製醬汁。：湯圓外皮Q彈、肉餡飽滿，自1960年代以來就深受當地人的歡迎。

華西街夜市（首度獲選）

小王清湯瓜仔肉（首度獲選）

：除了品嚐清湯瓜仔肉之外，也推薦號稱「黑金」的魯肉飯。

「必比登推介」是米其林評審員評估店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1300元新台幣（約37歐元）。

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