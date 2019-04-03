「榮」景不再 提報文化資產的溪州榮民工廠遭夷平

2019-04-03 18:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕創建於1950年代的溪州榮民工廠專門生產草袋與造紙，曾帶給地方榮景，直至20年前停工，2017年6月溪州鄉公所向彰化縣文化局提報文化資產，目前屬列冊追蹤基礎調查階段，未料該工廠最近傳出怪手拆除聲，驚動文化局到場才發現廠區已夷為平地，文化局立即要求停工，表示依文資法規定，有必要立即啟動列為「暫定古蹟」。

文化局長張雀芬表示，上午接獲通報後相當震驚，立即派人到場查勘，發現內部兩排廠房全被剷平，建築幾乎全已不復原貌，當場要求工作人員停工，下午已派審議委員到場查勘，依文資法規定，有必要立即啟動列為「暫定古蹟」。

記者下午到場發現，具有歷史意義的建築已經全遭鏟平，仍有機具持續在動工，據現場守衛指出，所有權人將地賣掉了，準備要蓋工廠，現在整地也施工1個月了。

溪州榮民工廠一甲子榮景，如今已經消失殆盡！縣議員、前溪州鄉長黃盛祿嘲諷表示，溪州榮民工廠因廠區完整，深具文化保存價值，前年6月向文化局提報文資，結果同年10月就被財團以8億7千萬收購，文化局表示，文資買賣不影響審議結果，先列冊追蹤再審議，去年12月28日審議未過，待提出修正報告書，即可再續辦一次審議，沒想到所有權人根本視若無睹，關起門來大拆四方，太蠻橫了！

榮民工程公司彰化預鑄工廠佔地14公頃，曾是國民政府來台後安定中部地區榮民生活的工廠，初期生產為肥料用草袋，之後增產紙類、紙盒與瓦楞紙等，後因污染等因素，於85年10月結束營業，而後部分空間由彰化預鑄廠使用，直至100年停用。榮民工程公司以不再接工程為由開始標售資產，2017年10月由12位股東集資8億7千多萬元得標。

榮民工廠內部有兩大廠區，工廠建築為典型的鋼結構設計，完全沒有採取桁架式（truss）設計來強固，廠區內亦有許多紅磚興建的宿舍與福利設施（文康中心、理髮廳）等，是現今少見較為完整的工業聚落建築群，也是僅存不多的榮民工廠。

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