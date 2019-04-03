北市高中男職員再爆性騷歷史 2女控：被喝止還淫笑

2019-04-03 20:47

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市大同區某高中日前爆出翁姓男職員藉公務性騷擾多名女教師，校方於本月一日認定性騷擾案成立。不過，台北市議員陳怡君今日陪同兩名受害者出面，指控6年前在北投區某國中任職就被翁男性騷擾，甚至也有女學生受害，呼籲校方應嚴懲，以免出現更多受害者。

現年50多歲、已婚的翁男具有公務員資格，到大同區某高中服務約5年，去年10月被指控性騷擾，調查後認定性騷擾成立並記1支申誡；2名受害女老師今年1月也跳出來指控，考績會也於本月1日確認成案，因此3案各記1支申誡。校方表示，目前除讓翁男接受輔導諮商課程外，也研議調整職務，減少與其他同仁接觸的機會。

不過，2名曾任職於北投某國中的女性教職員今日也跳出指控翁男，表示6年前共事的時候就被性騷擾，而且手法如出一轍，還會摸女性腋下接近側胸的位置，以及趁機撫摸大腿，就算被旁人喝止也僅是露出淫蕩的笑容，甚至還有女學生被騷擾，當時因為還太年輕所以才隱忍不發，如今看到翁竟然又在別所學校故技重施，感到相當憂心，尤其高中生正值發育時期，擔心有更多女性受害才出面揭發惡行。

對此，北市教育局人事室主任張耀仁表示，性騷擾事件有一定的作業流程，校方也有按照流程組成調查小組，從台北市性侵害專家資料庫尋找學者專家進行調查，並進行懲處；針對媒體詢問是否會解聘翁男，張則說，目前案件的樣態尚未達到解聘標準，而懲處結果必須兩大過才能免職，但之後也將對北投該所國中主動進行調查，是否還有其他性騷擾案件。

另外，現場還有一段插曲，一名自稱是翁男親戚的女子在記者會結束時，要求陳怡君不得公布翁男全名，隨後轉身走向電梯，並在電梯口與陳僵持不下，最後約定改天再請翁男到服務處說明，便轉身離開。

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