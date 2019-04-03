捲浩鼎案無罪卻被記申誡 翁啟惠回應了！

2019-04-03 16:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院前院長翁啟惠3年前捲入浩鼎案，2017年遭士林地檢署依貪污等罪起訴，並遭監察院彈劾移送公懲會，但士林地院去年底判無罪，檢方也放棄上訴，但是公懲會認為翁未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突，今天判處最輕的申誡處分。翁啟惠對此表示，他現在人在美國，不是很清楚目前狀況，等回台灣再談。

翁啟惠捲入浩鼎案後，監察院2017年通過彈劾，將翁啟惠移送公務員懲戒委員會，公懲會曾裁定在一審判決前停審，而去年底翁啟惠獲判無罪確定，公懲會續行審理，今天判決翁啟惠記申誡。

公懲會認為翁啟惠有2項違失，翁啟惠2006年至2016年擔任中研院長職務期間，以浩鼎股東鄭秀珍名義取得529張浩鼎股票，依照公職人員財產申報法規定，應該如實申報，但翁啟惠2012年申報財產卻未據實申報。

此外，翁啟惠以鄭秀珍和女兒翁郁琇名義共取得3529張浩鼎公司股票，而2014年中研院與浩鼎公司簽訂「大規模酵素合成寡醣」專屬授權契約，翁啟惠是專案創作人，應揭露可能發生利益衝突情事，卻未揭露，違反中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則，顯有重大違失，由於這兩項違失，今天判決記翁啟惠申誡。

翁啟惠今天對此表示，由於他現在人在美國，對於申誡的情況還不清楚，等他回台灣以後再來詳談。

不過翁啟惠在今年初就曾解釋沒有揭露持股的原因，他當時指出，依照法律，以及中研院的規定，非執行技轉業務的發明人，都不需要公開成年子女的持股，在法治國家，沒有法律授權，公開成年子女的財產，甚至是違法行為，這是他沒有揭露女兒持股的最根本原因。

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