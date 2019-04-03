雲林稻熱病疫情嚴重 農委會將全力救助讓農民安心

2019-04-03 18:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕面對氣候不順，雲林地區不少鄉鎮水稻葉片出現稻熱病的病斑，嚴重者連植株都乾枯，立委蘇治芬今天邀請農委會主委陳吉仲到元長鄉、北港鎮勘災，當場放送大利多。

雲林地區一期稻作罹患稻熱病災情嚴重，元長、北港等鄉鎮熱病一發不可收拾，令農民擔心血本無歸，蘇治芬今天陪同陳吉仲下鄉勘災，家住北港鎮的72歲農民蔡吉祥強調，今年受氣候影響稻熱病災情嚴重，盼農委會補助。

還有老農民傷心落淚，要陳吉仲救救他們，陳吉仲除了安慰他還請農改場人員立即到他的農田了解情況；栽種9.2公頃水稻的蔡大復，這一期超過2/3的稻田罹病，讓他欲哭無淚。

農糧署中區分署長王安石、台南農改場博士陳榮坤現場大力宣導，一旦田間發現稻熱病，立即施藥防治可以避免病害擴散，以驗如何在田間維持適當水量，引水灌溉可增加對稻熱病抵抗性，並提醒施用氮肥不可過量，至於如何施藥可洽詢各農改場。

陳吉仲除極力安撫農民的情緒，也強調農委會結合農糧署會全面辦理稻熱病防治講習，輔導農友施肥噴藥防治措施，至於稻熱病嚴重地區，農民4月15日前可到公所申報轉作請領每公頃4萬5000元補助，直接種植田菁不需耕鋤。

至於公糧收購部分，陳吉仲強調，未來餘糧收購將不受3200公斤限制，若稻作減產2成以上，農委會也會啟動天然災害救助，請農民放心。

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