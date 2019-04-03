小小確幸！中華電信光世代4月起降6至9元 342.1萬戶受惠

2019-04-03 18:32

〔記者劉力仁／台北報導〕好康來了！中華電信342.1萬光世代固網用戶，4月1日起月租費依照傳輸速率方案不同，降價6元至9元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天核定中華電信調降固網光世代電路業務零售批發價及國內數據電路、網際網路互連批發價，依照NCC核定的新方案，光世代電路零售價月租費降幅約1.88％至2.1％、光世代電路批發價月租費降幅約3.85％至4.17％、國內數據電路批發價月租費降幅約3.8249％至3.9841％、網際網路互連（Private Peering）批發價降幅約30.25％，並回溯自107年4月1日起實施。

NCC估算，光世代電路零售價月租費相當於價格調降6元至9元，受惠用戶數約342.1萬戶；網際網路雙方互連（Private Peering）批發價由現行119元/Mbps降至83元/Mbps，相當於價格調降36元/Mbps。

NCC發言人翁柏宗表示，中華電信是固網主導業者，費率需受到NCC管制，每年檢討一次；依NCC106年3月8日公告的固定通信業務適用資費調整係數（X值），市內網路業務為3.19％、批發價之業務為5.1749％，此外，行政院主計總處公布的107年消費者物價指數年增率（△CPI）為1.35％，所以中華電信今年固網調幅，依拉氏價格指數公式加權計算至少應達1.84％【（△CPI-X）的絕對值】、批發價之業務調降幅度至少應達3.8249％，新費率將適用至109年3月31日，再行檢討。

由於網際網路互連（Private Peering）批發價也降約30.25％，和中華電信互連的其他固網業者也有降價空間，但因非固網主導業者，是否降價由業者自行依據市場狀況決定。

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