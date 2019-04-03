獨家》台鐵ATP遠端監控系統更新 切換測試預計4/30啟用

2019-04-03 19:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵去年發生普悠瑪事故後，台鐵說ATP遭關閉後，司機未通報調度中心就無法得知，被外界質疑當年花費1700萬元，建置ATP遠端監控設施如同虛設；台鐵局當時表示，每天ATP每日有逾2000個無用訊號，導致調度中心無法判讀。對此，台鐵從去年底著手進行系統改善，今年3月28日已切換新系統進行為期2週測試，預計至4月15日都沒問題，就會對相關人員進行教育訓練，4月30日完成系統竣工啟用。

台鐵局在普悠瑪事故發生後，就曾對外說明台鐵每天約千列次行駛，ATP有逾2000個無用訊號，像是列車在非正線、調度場內開啟、關閉就會叫，列車要頭尾換邊駕駛時，路面感應設備故障，行控中心都會出現警示聲與訊號。這次系統更新後，搭配機務處實施新SOP，包含車輛入庫前，先取消註冊後再關機；出庫前先啟動再註冊資訊，就不會發出訊號。

台鐵局表示，這次ATP遠端監控系統優化共花費706萬元，包含335萬軟體更新、升級；210萬進行硬體設備更新，像是路面感應設備、監視螢幕從19吋換成27吋等；161萬則是從去年至遠端監控優化完成期間，加派專人24小時監控列車ATP運作情況。

ATP遠端監控系統以前是列車圖式點，後面有文字顯示車次、ATP處於使用位還是隔離位等；新版遠端監控系統，則是透過顏色來呈現列車ATP狀態，只要是正常使用中就會顯示綠色，遭關閉就會變成紅色，調度員就可直接選擇查看該列車資訊，並馬上透過電話詢問司機員狀況，並要求依照程序重新啟動ATP，有效掌握列車ATP狀態。

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