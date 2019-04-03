為善不欲人知！3善人備百萬現金捐東興國中裝冷氣

2019-04-03 19:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東興國中創校3年來，家長會自發性逐年募款籌措冷氣建置基金，今年班級數多達16班，經費龐大，堅持不透露身分的3名善心人士得知後，今天委請縣議員吳旭智出面慷捐100萬元給家長會，減輕家長們的負擔，讓師生夏天免於燥熱的環境中學習。

礙於學校經費有限，新竹縣少數幾所國中小學，透過家長會募款、爭取民意代表補助等方式，為教室裝置冷氣。新設第3年的東興國中校長謝鳳香表示，創校首年，第一屆家長會即以問卷調查取得多數同意的共識，開始逐屆向家長募款裝置冷氣設備費，不足部分由家長委員樂捐湊足。

一間教室裝置冷氣約須9萬餘元，第三屆共16班，全部安裝共要150餘萬，家長會募款壓力十分沈重，所幸獲得善心人士的樂捐。因觀察到吳旭智長期在安興國小當導護志工，善心人士請吳為雙方充當橋梁。

吳旭智說，善心人士十分低調，堅持不透露背景，僅說是一群熱愛孩子的好朋友，因為知道東興國中有此需求，希望能夠幫學校解決，單純地希望讓孩子有更好的學習環境。

經與家長會、校方及吳旭智溝通後，善心人士最後決定將100萬元捐款分批次補助採購，其中70萬將支付第三屆班級冷氣建置費用，剩下30萬則做為未來增班的冷氣設置基金。

東興國中家長會副會長陳慧華表示，善心人士的協助，除了降低第三屆家長的負擔，以及部分解決第四屆、第五屆增班需要增設冷氣的資金壓力，更讓大家知道教育環境需要社會各界的支持，希望發揮拋磚引玉的作用。

校方表示，一到三屆家長負擔班級建置冷氣設備費，之後每屆學生，只須付擔日常維護、維修及折舊攤提的基本費；電費則採使用者付費的方式，一學期每生分攤約200元。前述款項皆進入家長會專款專用基金。

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