緩解暖化契機 中山大找到綠藻排碳關鍵原因

2019-04-03 17:00

［記者黃旭磊／高雄報導］研究證實綠藻能捕捉大氣中二氧化碳，而中山大學團隊找到系統辨認葉綠體尾端膜蛋白原則，為緩解溫室效應帶來契機。

中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授張欣暘、中央研究院分子生物學研究所研究員蕭傳鐙團隊合作，取得綠藻系統負責保護和運送尾端膜蛋白到特定胞器載體─ArsA1的3D立體結構，了解葉綠體尾端膜蛋白，最終被ArsA1「特殊結構」辨認、保護並運送過程。

研究從2015年起費時3年多。對此，張欣暘解釋，辨認和運送系統「就像郵差送信」，若把載體ArsA1比喻為「郵差」，除了正確辨認地址及郵遞區號，還會用掛號方式確保「信件」（尾端膜蛋白）安全送達。

相關特殊載體3D立體結構，過去曾在較低等酵母菌中被發現，首度在綠藻葉綠體發現，成果發表於植物科學領域國際權威期刊「植物雜誌」（The Plant Journal）。

外界研究已證實綠藻捕捉二氧化碳速度高於樹20倍，而每消耗1公斤二氧化碳，約需種植1.5至2公斤綠藻，就此延伸研究，團隊發現，綠藻系統特殊結構長相類似環扣形狀，有特殊方向專一性，且能夠精準認識葉綠體尾端膜蛋白，其它胞器尾端膜蛋白，不會被此特殊結構所認識。

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