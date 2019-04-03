鋪面強度不足 台東機場跑道將砸重金改善

2019-04-03 16:52

［記者黃明堂／台東報導］立委劉櫂豪指出，台東豐年機場因滑行道及停機坪鋪面強度不足，無法停降B737、A320等國際型大型包機，不利於台東爭取國際包機觀光客。民航局答覆已規劃台東機場空側道面改善工程計畫，經費7.68億元，預計明年下半年動工改善。

劉櫂豪今天在立法院交通委員會質詢交通部長林佳龍及民航局長林國顯。他說，豐年機場曾經起降過B767機型的大型機，但當時採用減重措施處理，目前類似機型雖已逐漸汰換，亞洲航線主力機型B737、A320目前都無法在豐年機場起降，主要原因並不是跑道的長度或強度問題，而是在空側滑行道以及停機坪的鋪面強度及規格都不足以因應。

民航局強調現行跑道對於零星的包機起降仍可放行，但是頻率不能太高，否則強度無法承受，因此民航局已擬訂台東機場空側道面改善工程計畫，總經費7.68億元，未來會加速辦理，預計111年底完工。

劉櫂豪表示，為了推動台東的國際觀光發展，民航局提報減免台東航空站起降費再延長1年，這對於爭取國際包機雖具有一定優勢，但是滑行道及停機坪強度不足問題，須立即改善，讓目前亞洲航線的主力機型都可以起降，業者才能透過政府的南向政策爭取更多的包機業務，促進台東的觀光發展。

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