一箭入魂！ 日本「弓道」4/6首度在台登場

2019-04-03 15:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市體育局及台灣弓道協會主辦的「2019亞洲大洋洲弓道交流射會」，4月6日在台北體育館正式登場。體育局表示，這是弓道射會首次在日本海外舉辦，來自新加坡、美國、法國、澳洲、中國、香港、紐西蘭、俄羅斯等國的選手交流，並邀日本資深弓道範士來台，讓台灣民眾得以親臨體驗弓道之美。

「弓道」是日本源遠流長的古武道，承襲傳統儒學《禮記．射義》的精神，以學習真、善、美為最高目標，將心靈的修養與武學的鍛鍊，透過儀式化的方式呈現，講求在行射儀軌的過程中，平靜穩定地展現力、技、美，令觀者屏息讚嘆。

體育局指出，受到「慢活」潮流的影響，台灣近年來學習日本弓道的人口亦快速成長，從學生到退休銀髮族等各年齡層都有弓道愛好者。此次射會台灣共有22位弓友參加，其中劉秉政及翁孟晴為第二屆世界弓道大賽台灣隊的選手，陳成熠則曾於2018年參加日本明治神宮奉納射會榮獲佳績，皆將在本射會中一展身手。

體育局表示，這次亞洲大洋洲弓道交流射會首度在台灣舉辦，增添北市運動的推展種類，並期許帶動更豐富多元的城市運動風氣，歡迎民眾一同來觀賞選手們一箭入魂的氣度。4月6日上午9點15分，開放免費入場，地點位在台北體育館7樓。

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