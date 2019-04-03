鼓勵生育 父或母設籍雲林3個月就可拿生育補助

2019-04-03 13:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣親子教育協會附設雲林縣婦幼非營利幼兒園今天在縣府前廣場舉辦「社區兒童發展篩檢暨慶祝兒童節園遊會｣，宣導學齡前兒童發展檢核及早期療育的重要性；雲林縣長張麗善表示，新學期雲林又增添3處非營利幼兒園，未來將持續增設。

張麗善指出，少子化是國安問題，雲林縣府為鼓勵民眾生育下一代，只要新生兒的父或母設籍雲林3個月以上，縣府就提供生育補助，第1胎補助1萬元，第2胎以後每胎補助1萬5000元，生愈多補助愈多，沒有上限。

張麗善表示也希望雲林可以增加更多的非營利幼兒園，她並表示，開學後斗六市保長國小、西螺安定國小、虎尾中正國小又有新的非營利幼兒園設置，讓民眾可以享受便宜又安心的幼教環境。

婦幼非營利幼兒園是雲林縣第一間非營利幼兒園，非營利幼兒園的核心價值，就是希望促進幼兒、家長及教保服務人員間的平等尊重與合作互惠，給家長一個平價安心的托育環境；同時透過專業團隊的經營，提升教保品質，讓孩子有更好的學習環境和照顧，期待能有更多關心幼兒教育的公益團體，一同加入非營利幼兒園的行列。

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