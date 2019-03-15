屏東市通過生育獎勵金 每胎1萬5千元

2019-03-15 12:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市民代表會今天上午通過屏東市生育獎勵金補助自治條例，從4月1日起屏東市民生一個小孩補助15000元，來增加生育率，但也建議政府應增加公幼及公托數量及金額，才能讓年輕人安心多生小孩。

屏東市長林恊松為了減緩屏東市人口外移，增加市民生育率，加碼將生育補助從每胎10000萬元增為15000元，擬定了生育獎勵金補助自治條例送屏東市民代表會審議，內容規定申請生育獎勵金者必須設籍一年以上，屏東市民代表會今天上午審議通過，在進行公告後於4月1日起開始實施。

屏東市代會主席蕭國亮表示，光靠生育獎勵金的誘因是不夠的，一定要有配套措施，尤其是公托及公幼的部分，政府應該增加經費，增加公托及公幼的數量，並且給了更多的補助，否則年輕人的負擔太重，生小孩的意願就會降低。

市民代表傅建雄說，屏東市只有7所準公托，12家公幼，家長擠破頭送不進去，名額太少了，政府應該浥注更多的關懷在下一代，別只有管老人長照而沒有注意到台灣的未來。

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