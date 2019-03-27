1張圖秒懂！彰縣年花4億發3萬元生育津貼 很多人是…

2019-03-27 09:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕領了就走！彰化縣政府頻頻喊窮，錢花得兇歸因於社會福利政策現金補助發得多，其中，新生兒每胎3萬元補助1年就花掉縣庫近4億元，實施5年來前4年已經吃掉縣庫16億元，砸這麼多錢出去，結果彰化縣幼兒人數3歲到4歲居然會比0歲到1歲間少，少的幅度超過1成，顯然，不少幼兒領了補助，到了要上學年紀就遷移到外縣市居住就學。

根據府民政處人口統計資料顯示，2015年12月0歲至1歲幼兒1萬2529人，到了2018年12月變成3歲至4歲時，只剩1萬1022人，少了1507人，也就是說少了12%，這12%人口除了極少數因疾病或意外等死亡因素，絕大多數戶籍都遷徙外地。

彰化縣政府自2015年開始實施每胎3萬元生育津貼補助，政策用意要減緩人口老化、鼓勵新婚夫妻生育、增產報國，同時落實政府照顧人民的美意，政策今年邁入第5年。

社會處統計，2015年至2018年生育補助受益人數、支出經費分別是2015年1萬3267 人、3億3295萬5200元；2016年1萬3782人、4億1346萬元；2017年1萬3100人、3億9300萬元；2018年1萬2565人、3億7695萬元。

發錢鼓勵生育，民眾看法不一，不少民眾說，領完補助就走人是不爭的事實，彰化縣砸錢讓債留子孫，卻幫到外縣市，政策有檢討修正的必要。不過，也有民眾覺得，4億元只占縣府歲出預算極微小的比例，錢真正用在縣民身上，總比浪費在不需要的建設和一次性活動還好。

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