公東高工建築科出色 一班5人上榜高雄大學土木環工系

2019-04-03 12:00

［記者黃明堂／台東報導］國立高雄大學招收土木與環境工程系原住民專班，錄取33人，公東高工建築科5人報名，全數錄取。

5位上榜高雄大學土木與環境工程系的應屆畢業生是林巧蓉、林靜旋、翁楊鑫、秦詠翔、羅弘恩。導師施翠瑩鼓勵他們報名甄選，並協助檢閱每位同學的學習檔案與作品，得以全壘打。

施翠瑩表示，林巧蓉家境不佳，生活略顯拮据，但認真學習，上學期就已經考取建築製圖應用國家技術士乙級證照，也具備跆拳道黑帶的資格；林巧蓉得知錄取後很高興的表示，國立大學註冊費可以大量減輕家裡的經濟負擔，未來學成將考慮返鄉服務並朝公職目標努力。

翁楊鑫是學校的袋棍球選手，經常代表學校到各地參加競賽並屢屢獲獎，曾在大中華盃袋棍球賽中獲男子組冠軍。其他錄取的學生經常參加全國的木橋載重與抗震製作競賽，各項表現多元且卓越，這些都是他們甄選錄取的重要因素。

建築科主任蔡光明表示，很多人單純以為建築就只是蓋房子，其實它必須涵蓋從土地測量、橋梁、隧道，到建築設計、施工、監工等等，包含景觀與環境保護工程都是建築學子的必修領域，公東高工師承德國制的學徒教育，在專業知能上的要求格外嚴謹，早已在各個建築相關領域中培養出眾多人才，台東縣市很多建築師都是校友。

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