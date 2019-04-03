昔日同學稱當初霸凌是「不懂事」 她崩潰：一輩子的痛

2019-04-03 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕被霸凌是一輩子的痛！一名女網友近日看到反霸凌影片，有感而發，娓娓道出國中時的痛苦往事。

「沒錯！我國中就是被大霸凌！」這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，近日的反霸凌影片勾起她的傷心回憶，看完「心中真的酸酸的」，當時原PO被班上同學霸凌，上學成了她的惡夢，「書包被從四樓丟下去，課本都是腳印」、「錢被偷、衛生紙被隨便抽、便當不分還要被嗆」，同學甚至對原PO手腳相向，毆打、狠踹、甩巴掌樣樣來，同時間還有人在旁錄影看好戲，並將影片傳到網路取笑原PO，完全沒人阻止可惡的霸凌行為、出手相救，原PO受盡同學霸凌，但家人卻「只想大事化小，小事化無」，並沒有採取什麼積極的預防措施，為了躲避同學一再的欺凌，原PO有段時間只能待在訓導處。

好不容易熬到了畢業典禮，同學也沒讓原PO好過，當天同學故意沒人坐在原PO旁，且不斷嘲笑、捉弄原PO，畢業典禮就在尷尬的氣氛下結束，「我國中畢業典禮是哭著走回家的...我哭是因為我終於解脫，終於不用看到你們」，而同學這麼做的原因就只是「因為我當初體重破百，長得比較抱歉」，讓原PO的陰影到現在都還揮之不去。

幾年前，當初霸凌原PO的國中同學突然連絡原PO，將當時的霸凌行為稱為年幼「不懂事」，並說「事情都過去了」，但這對受害者原PO來說難以接受，原PO崩潰地說，「拜託這是一輩子的痛，無法原諒」、「我之後把自己關在家整整一年哪裡也沒去，那段日子...想到還是很難熬很可怕」。

網友看完紛紛留言為原PO打氣，「真的很過分」、「恭喜您走出來了」、「我也國小被霸凌過，印象真的很深刻」、「我跟你很像，一起加油要過的（得）越來越好」。

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