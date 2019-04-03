全國首座眷村民宿 高市掛牌營運

2019-04-03 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了保存眷村風貌，高市文化局去年推出的以住代護眷村民宿計畫，第一批完成修繕取得民宿證的7戶業者，今起正式掛牌開門營運，成為全國第一座眷村民宿。

全國曾經有886個眷村，目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村；眷村因眷改政策住戶搬離，老舊眷村在無人居住的情況下快速毀壞，高市從2014年起逐年推動「以住代護」系列計畫，至今已媒合121戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村，展現「眷村因住而生，眷村因住而活」的價值理念，在眷村活化的目標下走出自己的路。

文化局代理局長王文翠表示，眷村民宿計畫推動首要感謝所有權人國防部政治作戰局，國防部與高雄市攜手合作為眷村保存共創里程碑，讓民宿的收益可以挹注眷改基金，解套過往不得營利的限制。加上民宿管理辦法修正，文化資產可作為經營民宿的主體，眷村民宿開啟眷村文化保存推廣新的一頁。

第一批取得合法民宿業者，今在建業新村掛牌營運，後續在黃埔新村的民宿也將陸續掛牌，成為全國第一處文化景觀的合法眷村民宿，文化局歡迎遊客來到高雄旅遊入住眷村民宿，體驗眷村文化。

王文翠指出，此次配合建業新村眷村民宿掛牌營運，文化局特別推出期間限定的軍事文化遊程，結合周邊再見捌捌陸臺灣眷村文化園區、見城館、鎮海樓、海軍故事館，讓民眾對於高雄軍事文化遺產有更深入了解的機會，將是最夯的軍事旅行，高雄軍事文化觀光正熱門，就要先從眷村民宿開始體驗。

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