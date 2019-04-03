擴散不佳！中南部空氣品質差 4站飆紅害、15站亮橘燈

2019-04-03 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天台灣環境風場轉偏東風至東南風，中部以南位於背風側，擴散條件不佳，易有汙染物累積，截至今天上午10時止，已有4測站飆「紅害」等級，另有15測站亮橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有15測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中於中部以南地區，此外，還有橋頭、楠梓、仁武及前金等4測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東及澎湖、馬祖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區擴散條件較差，空氣品質為「紅色警示」等級。

環保署表示，橋頭、楠梓、仁武及前金的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；中部以南地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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