醜蔬果不浪費 捐助200多名弱勢民眾

2019-04-03 09:11

［記者黃旭磊／高雄報導］便利超商、攤商捐出即期醜蔬果，捐助弱勢開啟善循環。

「食在有福 社區發放活動」於民族社區老人活動中心舉辦，80戶家庭、200多名民眾排隊領取蔬菜、水果及罐頭等即期食物，物資由高雄市慈善團體聯合總會（高慈總）向全家便利商店、攤商、新合興企業及行德宮募得，好康相報排隊人潮增加，持續辦理到6月。

高慈總副理事長江慶隆今天說，即期醜蔬果丟棄浪費，活動讓社區弱勢家庭感受到溫暖，也學習食物不浪費，將持續於4月25日、5月11日、5月23日、6月6日及6月22日於各區發送。

活動由三民區安康里、高雄市燭光協會、高雄市仁仁慈善協會、高雄市愛心手足慈善會發動志工協助，而樹德科技大學社會工作學士學位學程、高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系學生，及全家超商也支援人力。

高雄市社會局副局長謝琍琍表示，蔬果賣相稍差，健康、營養卻未打折，感謝高慈總連結弱勢家庭需求及社會愛心，讓惜食主義開啟善循環，創造社區生態循環利用。

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