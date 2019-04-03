眼歪嘴斜不是中邪！錐體外症候群作怪

2019-04-03 08:24

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名35歲陳姓女子因急性腸胃炎上吐下瀉至診所就醫，打完止吐藥返家後，陳女的臉部卻變得猙獰，出現扭曲歪嘴、坐立不安等情狀，家人一度以為陳女「中邪」或中風，將她送醫急診後，才被診斷患有錐體外症候群（Extrapyramidal symptoms，縮寫 EPS），打完抗膽鹼類藥物後，所有不舒服的症狀立即消失。

台大醫院新竹分院急診醫學部醫師陳憲青表示，錐體外症候群是因身體的運動系統受到某些干擾，導致無法正常靈活作用時，會發生肌肉張力異常、類巴金森氏症、肢體僵硬或坐立不安等現象。

陳憲青指出，錐體外症候群有些是藥物所誘發，例如成份含有多巴胺拮抗劑的胃腸藥，或傳統抗精神病藥物，可能使少部分病人產生這種貌似「中邪」、中風的反應。

常見的症狀包括急性肌張力不全，發生的位置多在眼部、舌頭、頸背部與四肢，因肌肉持續孿縮，症狀可能有眼球上吊、眼球歪斜、牙關緊閉、歪嘴、歪頭、舌頭外吐或捲曲、角弓反張（四肢如青蛙般往軀幹的反方向伸張），或坐立不安，甚至出現肌肉僵硬、小碎步、顫抖、表情呆滯的撲克臉、重複舞蹈性動作等類似帕金森氏症病患的症狀。

陳憲青指出，醫師接觸該類病患，會透過詢問病史了解病患可能在數小時前用過藥物，造成 EPS，這時只要針對造成疾病的藥物，利用抗組織胺、抗膽鹼類藥物、鎮定劑之類藥物，就可紓解EPS引發的症狀。

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