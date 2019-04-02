意外的有點腹黑？ 日本攝影師捕捉下麻雀不為人知的一面

〔影音新聞／綜合報導〕在你印象中麻雀是什麼樣子呢？圓滾滾的很可愛，看起來似乎與世無爭的樣子？日本有一位「麻雀癡、麻雀狂」的中野さとる，他鏡頭對準的對象通常都是日本麻雀，也因為他是如此熱衷於紀錄麻雀的模樣，甚至還出了好幾本麻雀寫真集，更意外揭露原來麻雀似乎是有點腹黑的生物？
先來幾張可愛的照片▼
桜とスーさん— 中野さとる （@aerial2009） 2019年4月1日
まだまだ満開じゃないけどそれなりに楽しんでるよ
おちりと桜最高#雀 #スズメ #すずめ #sparrow #鳥 #小鳥 #野鳥 #bird #桜 pic.twitter.com/I6ga3nKyje
對於人類的時事也是略懂▼
「へー、なかなかいいじゃん。」#雀 #スズメ #すずめ #sparrow #鳥 #小鳥 #野鳥 #bird #新元号 #元号 #令和 pic.twitter.com/P9uh7mLmux— 中野さとる （@aerial2009） 2019年4月1日
喂喂，這裡禁止打架！！▼
いつものパターン— 中野さとる （@aerial2009） 2019年3月18日
ちょっかい出して
怒られる#雀 #スズメ #すずめ #sparrow #小鳥 pic.twitter.com/PF3pSnLMNb
看了中野さとる的照片，感覺意外的看到了麻雀不為人知的一面呢！（誤
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