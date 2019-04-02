兒童節就要討好孩子們 高捷與鈴鹿推高雄兒童卡雙重好禮

2019-04-02 22:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝兒童節，高雄捷運公司與鈴鹿賽道樂園合作推出「高雄兒童卡，雙重享好禮」活動，回饋新申辦或已申辦（使用）的高雄兒童卡友。

高捷說明第一重好禮，即日起申辦高雄兒童卡可獲得「鈴鹿賽道樂園遊樂設施四選一搭乘券」一張，第二重好禮只要持高雄兒童卡到草衙道購物中心消費，可兌換「鈴鹿賽道樂園遊樂設施50元折價券」一張。

高捷提醒，凡設籍高雄市6歲以上、未滿12歲的兒童，就能申辦高雄兒童卡，持卡搭乘高雄捷運、輕軌、公車、渡輪以及台鐵皆可享優惠，家長只要攜妥身分證影本、兒童2吋大頭照1張、戶口名簿影本並繳交100元製卡費用（製卡需12個工作天，不含例假日），至高捷各車站服務台即可申辦。

除高雄兒童卡好禮相送，持有捷運月票型（MeN Go卡、高雄認同卡）卡友們也享不同好禮，申辦卡片時即送「鈴鹿賽道樂園遊樂設施四選一搭乘券」一張，設定月票時再贈送「KOSMOSPOT x VIVELAND VR虛擬實境樂園（草衙館）200元折價券」一張。

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