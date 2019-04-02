連假金、馬、西半部易有濃霧 南台灣陽光露臉高溫衝31度

2019-04-02 18:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕週四就是清明連續假期，中央氣象局預測，4天連續假期僅東半部和西半部山區降雨機率較高，北台灣維持多雲天氣，中南部平地大致都是多雲到晴、陽光露臉的好天氣，白天高溫可上看30、31度。氣象局提醒，連續假日交通往返需求大，下週一以前西半部、金馬澎地區容易有濃霧發生，請民眾出門特別留意最新航班資訊。

今天東北季風稍減弱，轉為為東風至東南風，北部海面有低氣壓形成，附近水氣略增，北部有局部短暫雨、東半部地區有短暫陣雨，宜花東地區不排有較大雨勢，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。各地氣溫也會比今天更回升，北部白天高溫約24度、中部27度、南部29度、東部29度。

氣象局表示，受到微弱鋒面影響，清明連續假期前2日水氣較多，東半部地區容易有短暫雨，北部以多雲為主，但也有機會飄雨；週六、週日水氣逐漸轉乾，僅剩東半部地區和西半部山區降雨機率較高，其他地區天氣以多雲為主，中南部甚至可見陽光露臉。

氣溫方面，連假期間北部低溫約18、19度，白天高溫為25到28度，中部低溫為19、20度，白天高溫約28到30度，南台灣白天高溫則可上看30、31度，感受會較溫暖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/