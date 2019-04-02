「紅藜」幕後推手 郭耀綸為台灣保種

2019-04-02 16:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去鮮為人知的「紅藜」近年身價飆漲，成為養身食品界的亮眼新星，其幕後推手就是屏東科技大學森林系教授郭耀綸，2006年他率領團隊向農委會提出研究計畫，為部落稱作「djulis（排灣族語，指紅藜）」的傳統作物進行調查，並跨領域找出紅藜的營養價值，帶動紅藜產業發展，近年郭耀綸持續致力為台灣原生種植物建立資料庫，台灣一半以上的原生樹種都可以在郭耀綸的苗圃找到，今年獲得農委會林業及自然保育有功人士表揚。

10年前幾乎沒有人知道什麼是「紅藜」，在部落這種植物就叫djulis，通常作為釀製小米酒的酒麴原料，或是混在小米、芋頭粉裡包裹肉蒸煮成「吉拿富」，郭耀綸團隊提出研究計畫並為它取名為紅藜，隨著團隊研究調查的推動，發現紅藜是台灣特有種植物，近年紅藜越來越廣為人知，除了紅藜飯、紅藜茶，還運用在麵條、餅乾、麵包、啤酒等各式產品中。

郭耀綸說，他與屏科大食品系教授蔡碧仁、高雄大學副教授葛孟杰、中山大學教授楊遠波等學者組成團隊，進行栽培、生理、營養、加工利用、酵素特性等，甚至為紅藜的分布與分類進行深入研究，紅藜現在成為台灣一般民眾知曉的健康食品，為原鄉部落帶來經濟效益，保留台灣原生種並找到其附加價值，是台灣物種永續的雙贏。

成功推動紅藜產業後，郭耀綸繼續在學校專研林業研究與為自然生態保育，在屏科大的5公頃的苗圃內種植超過360種台灣原生樹種，除了提供學生樹木識別，郭耀綸認為「只認識植物的名字是不夠的！」因此建立了台灣原生樹種的特性資料，耐蔭性、耐旱性等植物名錄目前已完成300多種。

郭耀綸說，他透過自行培育、野外採集、購買及林試所提供種苗等方式，陸續在校內種植台灣原生種樹木，其中不乏瀕危樹種，他也逐步建立植物的耐蔭、耐旱資料，在面臨極端氣候挑戰的現在，這些數據將為園藝景觀及山林復育提供重要的參考。

屏科大校長戴昌賢也讚譽，郭教授榮獲林業及自然保育有功人士獎實至名歸，在永續的思維下，肩負作育英才的使命以及林業保育重責，為台灣農林業發展及生物多樣性保育貢獻不遺餘力，是林業與自然生態的守護者。

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