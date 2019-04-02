AI機器人「凱比」 進幼兒園 童樂學習更有趣

2019-04-02 17:11

［記者洪美秀／新竹報導］上課有AI機器人「凱比」同學協助與陪伴，上課變得有趣好玩了。新竹市親子及托幼場所AI陪伴平台建置今天在大庄國小啟動，透過AI智能機器人「凱比同學」，協助教師播放教學影片、動畫，及導入智慧教材，將幼童學習情況回傳雲端，讓學習變得多元有趣，小朋友也更專注了。

新竹市是全台第一個將機器人引進幼兒園與親子館，設置AI陪伴平台的城市；未來會在竹市親子館和28所公幼引進AI陪伴平台，設置機器人 「凱比同學」與智慧教具，並成為幼童的「AI童樂館」平台。

副市長沈慧虹說，AI機器人凱比同學不只與孩子互動玩樂，透過雲端掌握發育資料，還能分析教育狀況，對有特殊發展及特殊專長的孩童，能及早介入輔導，挖掘孩子未來更多可能性，凱比同學去年底已進駐東區親子館，今年4月也將進入香山親子館，未來北區親子館也在規劃中，7月就會完成28所公幼裝設。

有了凱比同學進駐幼兒園，就好像多了個玩伴，孩子們會透過15分鐘歌唱互動練習，順勢把26個英文字母背起來，「凱比同學」除陪伴孩子，也像老師們的助教，讓自然科學和語文等各種知識，變得更加有趣活潑。

計畫營運廠商樂學網科技股份有限公司董事長黃旭宏表示，AI陪伴計畫主旨在於引入數位且多元化的教玩具，包含AI機器人、點讀筆、平板、機械動手做、具創意思考力的智慧教具，期許透過此平台，分享更多AI資訊，豐富孩子的想像力與學習力。

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