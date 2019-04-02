輔導青年創業 中市擴大摘星計畫

2019-04-02 14:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府自2015年起推動「摘星計畫」，遴選創業青年分別進駐摘星山莊、審計新村及光復新村等3處基地，今年已滿4年。台中市政府勞工局長吳威志今日表示，市府將擴大辦理摘星計畫，除續辦第3期計畫，第1期青年經審議通過後將擔任「青創導師」，目前也積極尋找其他青創基地。

吳威志今日在市政會議專案報告「創新人才培育暨青創產業輔導計畫」，他表示，「摘星計畫」在2015年遴選108位創業青年，分別進駐摘星山莊、審計新村及光復新村，截至今年4月1日，還有90位留在這3處青創基地，其中以光復新村61位最多。

吳威志指出，「摘星計畫」每2年一期，第3期將在今年8月1日開辦，而第1期青年將於下半年陸續進駐4年期滿，若經審議通過成為「青創導師」，將可繼續進駐1至2年。

另外，勞工局計畫擴大青創基地，目前正與社會局協調，將光復新村內現有INGO中心內4戶房舍，做青年創意發表及媒合場所。勞工局也尋找其他合適場域作為青創基地，初步評估可在東勢客家文化園區規劃青年市集、東勢高工舊校舍可設勞工大學東勢學院；後續將評估社會住宅、台鐵20號倉庫、大甲火車站日式舊宿舍等可行性，其中，太平育賢段二期、北屯同榮段及東區尚武段社會住宅被認為最具可行性。

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