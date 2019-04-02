螢火蟲季開鑼 雲林華山今年結合輕旅行
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雲林古坑華山螢火蟲季開鑼，邀請大家來雲林賞螢。（記者黃淑莉攝）

雲林古坑華山螢火蟲季開鑼，邀請大家來雲林賞螢。（記者黃淑莉攝）

2019-04-02 12:06

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑華山螢火蟲季開鑼，今年社區首次結合地方民宿、餐飲業者推出輕旅行，除帶領遊客到祕境賞螢火蟲，也可探訪咖啡園、品嚐在地台灣咖啡。

古坑鄉長沈勝騰指出，古坑華山村自然生態資源豐富，每年4至5月是螢火蟲大量發生期，山區可見「火金姑」飛舞，歡迎大家到古坑來賞螢。

古坑華山休閒產業促進會理事長賴松志表示，螢火蟲在黑夜中一閃一閃是他小時候最深刻記憶，每到4、5月最喜歡跑到戶外賞螢，看到成千上萬隻螢火蟲在黑夜中飛舞很療癒。

華山休閒農業區發展協會理事長李契螢說，華山這幾年生態保育有成效，山區有很多賞螢點，像山豬湖、華山教育農園等地，但因入夜天色昏暗，不建議民眾自己上山賞螢，今年賞螢季有導覽員帶領到賞螢祕境，讓民眾可以盡興又安全賞螢。

李契螢表示，今年華山賞螢季除有單純賞螢團，13日至5月19日止，每天下午6點前報到，每人收費150元，含保險費、場地維護費、導覽講師費及賞螢紀念品，還有賞螢輕旅行，含咖啡園探索、品嚐咖啡、手作DIY、晚餐及賞螢，有興趣民眾可洽詢05-5900488。

  • 配合古坑華山螢火蟲華山休閒農業區發展協會推出多項螢火蟲紀念品。（記者黃淑莉攝）

    配合古坑華山螢火蟲華山休閒農業區發展協會推出多項螢火蟲紀念品。（記者黃淑莉攝）

  • 古坑華山螢火蟲季起跑，4月是閃綠光的黑翅螢。（吳登立提供）

    古坑華山螢火蟲季起跑，4月是閃綠光的黑翅螢。（吳登立提供）

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