螢火蟲季開鑼 雲林華山今年結合輕旅行

2019-04-02 12:06

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑華山螢火蟲季開鑼，今年社區首次結合地方民宿、餐飲業者推出輕旅行，除帶領遊客到祕境賞螢火蟲，也可探訪咖啡園、品嚐在地台灣咖啡。

古坑鄉長沈勝騰指出，古坑華山村自然生態資源豐富，每年4至5月是螢火蟲大量發生期，山區可見「火金姑」飛舞，歡迎大家到古坑來賞螢。

古坑華山休閒產業促進會理事長賴松志表示，螢火蟲在黑夜中一閃一閃是他小時候最深刻記憶，每到4、5月最喜歡跑到戶外賞螢，看到成千上萬隻螢火蟲在黑夜中飛舞很療癒。

華山休閒農業區發展協會理事長李契螢說，華山這幾年生態保育有成效，山區有很多賞螢點，像山豬湖、華山教育農園等地，但因入夜天色昏暗，不建議民眾自己上山賞螢，今年賞螢季有導覽員帶領到賞螢祕境，讓民眾可以盡興又安全賞螢。

李契螢表示，今年華山賞螢季除有單純賞螢團，13日至5月19日止，每天下午6點前報到，每人收費150元，含保險費、場地維護費、導覽講師費及賞螢紀念品，還有賞螢輕旅行，含咖啡園探索、品嚐咖啡、手作DIY、晚餐及賞螢，有興趣民眾可洽詢05-5900488。

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