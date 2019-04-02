迎接觀光旺季 台東富岡港改頭換面

2019-04-02 11:53

［記者張存薇／台東報導］台東縣富岡港是通往綠島、蘭嶼重要據點，觀光旺季來臨，台東縣政府農業處整理富岡港環境、破損的堤防也彩繪改頭換面，綜合管理委託營運今天也順利開標，未來業者亦將肩負港區環境維護、連假重要道路交通指揮等，讓富岡港內交通動線更順暢。

富岡堤防原有的彩繪牆面至少超過30年，因歷年來颱風豪雨、大浪越堤而破損不堪，農業處爭取行政院專款補助經費，完成魚市場整建及防波堤美化工程、新建「岸水岸電系統」，防波堤煥然一新，新繪牆面呈現漁船捕魚及東部重要魚種鬼頭刀、鯨豚等。

此外，農業處也與環保局聯手整理港區行道樹環境，農業處長許瑞貴表示，以往停車格周邊都是縣府自行清理，這次趁著委外停車收費契約到期，重新擬定「富岡港綜合管理委託營運」計畫，今天開標，有1家業者投標，將於4月中完成評選程序。

許瑞貴說明，綜合管理包括停車收費、停車格周邊及行道樹維護、逢年過節港區交通要道的交通指揮、安全巡護等，契約1期為4年。

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