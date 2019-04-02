悠遊卡「嗶」進麥當勞啦！享「大薯買一送一」優惠

2019-04-02 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕悠遊卡自3月起正式嗶進麥當勞！今（2）日悠遊卡公司表示，為了慶祝悠遊卡進入麥當勞，自4月17日起至6月4日止，在麥當勞持悠遊卡消費不限金額，就可憑在麥當勞消費的悠遊卡交易明細，享有「大薯買一送一」的超值優惠。

悠遊卡正式進入全台最大速食連鎖通路麥當勞之後，可以說在國內速食業者幾乎通行無阻，包括肯德基、德克士、頂呱呱、必勝客、達美樂、拿坡里都已經全面上線，SUBWAY也在陸續上線中，讓速食愛好者可以使用最便利的支付方式。對於學生族群及未持有信用卡的消費者而言，也能省去現金交易及找零的不便，且悠遊卡在全台灣早就是「人手一卡」，便利性無可取代。

慶祝悠遊卡正式進軍麥當勞，自4月17日起至6月4日止，持悠遊卡在麥當勞不限金額消費，就可憑在麥當勞消費的悠遊卡交易明細，享有「大薯買一送一」的優惠，且1張交易明細就能享受1次，優惠期間長達7週。

不過優惠規定提到消費內容不含醬包、塑膠袋，大薯買一送一優惠可於麥當勞餐廳櫃枱及得來速兌換，但不適用歡樂送、數位自助點餐機、McCafé旗艦專櫃及部份特殊餐廳（如機場店）。

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