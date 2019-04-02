台東觀光再進化 將推最美星空夜間導覽

2019-04-02 10:48

［記者張存薇／台東報導］台東無光害，夜間星空超迷人！台東縣除了力推熱氣球及運動觀光，今年更把重點放在夜間「最美星空」，4月起將陸續推出最美星空夜間導覽活動，讓台東的晚上又多了不一樣的選擇。

交觀處指出，縣府去年首度推出「台東最美星空」徵選，選拔出台東在地14個最佳觀星點位，為了延續觀星熱潮，並藉由台東獨特的地理環境、絕佳觀星的條件，讓造訪台東的旅客體驗漫天星光下的感動，還能更進一步了解星星的故事，縣府今年將推出星空導遊的培訓課程，邀民眾一起打造台東夜間觀光。

交觀處指出，星空導遊培訓課程歡迎設籍台東地區或定居台東、年滿20歲以上民眾報名，課程包括天文知識、觀星常識、星座神話等培訓課程加導覽時數為84小時，並分為台東市、海岸線、縱谷線3區報名及上課，完成培訓課程並通過測驗後，即正式值勤導覽。

台東最美星空導遊培訓報名時間自8日至17日，報名網址：https://goo.gl/c13Za6，洽詢電話：（089）324902。

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