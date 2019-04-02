今各地回溫 週四起2波鋒面接續到

2019-04-02 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕隨著冷空氣減弱，今晨各地氣溫逐漸回升，氣象專家彭啟明表示，本週將有兩三波微弱鋒面來襲，北部晴雨不定，其餘地區則多為穩定天氣。

彭啟明在臉書PO文指出，今晨東北風減弱，逐漸改吹東風，清晨各地溫度已回升至17、18度以上，雨勢也漸減緩，僅剩東北部及東半部等迎風面地區因地形造成零星降雨，其餘各地越往南走天氣越好，多為多雲至晴的穩定天氣。

彭啟明表示，目前長江以南發展中的雲雨帶，將在明天移到台灣北部海面，受其影響，北部雲量或水氣偏多，並有局部短暫降雨機率；中南部不受影響，氣溫持續回升；週四（4日）新一波微弱鋒面接近，北部將略受影響。

彭啟明指出，週五、六（5、6日）天氣預期將有空檔，僅北部受微弱鋒面盤據影響，天氣較不穩定，其餘各地皆為穩定天氣，適合民眾安排戶外活動、掃墓等出遊行程，不過由於春天的天氣系統變化仍大，民眾仍應即時關注有關天氣變化的最新資訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/