顏水龍馬賽克鑲嵌壁畫首件鑑價 「熱帶魚」價值2千萬

2019-04-02 00:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕馬賽克鑲嵌壁畫的價值有多高？前輩藝術家顏水龍1973年應電光牌衛浴設備公司之邀，創作名為「熱帶魚」的作品，國立台灣工藝研究發展中心邀請專家進行審查、鑑價，審查委員認為該作品價值高，堪稱「國寶級工藝品」，訂出該作品價值2000萬元，而這是顏水龍首件被鑑價的馬賽克鑲嵌壁畫。

1997年以94歲高齡過世的前輩藝術家顏水龍，是台灣美術展覽會創會者之一，繪畫之外，也是台灣工藝文化的推手，有「台灣工藝之父」之稱，1952年出版了台灣工藝現況與困境的專書《臺灣工藝》，1954年出任國立台灣工藝研究發展中心前身，即南投縣工藝研究班主任。

顏水龍從1961年起應邀創作馬賽克鑲嵌壁畫，台灣工藝研究發展中心調查發現共有16件，但過去都未有財產登錄，也不曾被鑑價過。

這件顏水龍首件被審查、鑑價的馬賽克鑲嵌壁畫「熱帶魚」，重達600公斤，長320公分、寬233公分，高33公分，1973年鑲嵌在電光牌衛浴設備公司的台北門市，這是他的第12件馬賽克鑲嵌畫作品，創作時已70歲。

國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修指出，「電光牌」台北門市改建時，「熱帶魚」作品被大卸4塊，後來裂成10多塊，董事長李昭亭看了不捨，因此請顏水龍的學生林俊成和李億勳修復，修復費用50萬元。修復完成後即將作品捐給工藝研究發展中心保存。

許耿修也說，過去顏水龍的馬賽克鑲嵌壁畫不曾被鑑定價格過，但其國寶級工藝品的價值無庸置疑，因此審查委員們才訂出2000萬元之價，希望藉由審查和鑑價，讓國人了解這些作品的珍貴，進而好好愛護。

據了解，顏水龍創作的16件馬賽克鑲嵌壁畫中，最早也最大的是國立台灣體育運動大學體育場的「運動」，最後一件則是花蓮慈濟醫院「釋迦治病圖」馬賽克壁畫。而他為台中「太陽堂」餅店創作的「向日葵」命運最坎坷，曾被警備總部認為為匪宣傳，店家為此用木板將其封住長達25年。

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