高雄大統和平店傳縮減營業面積？百貨澄清走向複合式商業營運

2019-04-01 21:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕網傳高雄大統百貨和平店即將改裝，改裝後將縮減營業面積，原本10層樓，只留B1至3樓，4樓以上則出租？對此，大統集團澄清說，將於今年第三季投入近10億元，進行大規模改裝計畫，是走向複合式的商業營運模式。

大統集團強調，陪伴高雄市民19年的大統百貨和平店，將於4月至6月進行3個月的全館封裝拍賣，祭出3折起的優惠。出清檔期結束後，大統百貨和平店全館將進行一連串的營運改造，及大型品牌招商計畫。

大統集團表示，身為高雄創始百貨業，旗下大統和平店19年來，各項營運數字相當平穩，但消費市場需求不斷改變，在百貨業一片紅海下，集團看見其他值得投入的藍海新興產業潛力，此次的轉型改裝，將比傳統百貨更貼近消費者，將能創造出消費者、專櫃廠商、百貨業者三方共贏的局面。

據了解，目前大統百貨和平店全館規劃，朝複合式的商業營運模式，其中呼應政策的愛情產業鏈的婚紗及婚慶用品，也在積極接洽中，整體規劃是充滿生活雜貨，加上健康主題的Life Style店鋪型態。

大統和平店改裝期間，大統集團旗下的大立百貨兩館、大樂購物中心，將持續服務。尤其斥資改造的大立百貨，第二季將有重磅登場的in89豪華影城，也會帶來全新的娛樂感受。

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