歡慶兒童節！新北13座國民運動中心4月推限定好康活動

2019-04-01 19:59

〔記者周湘芸／新北報導〕歡慶兒童節！新北市13座國民運動中心整個4月推出以兒童為主題的各式優惠體驗活動，包含水中闖關尋寶、水陸兩棲的小鐵人訓練營、刺激感官的漆彈攀岩體驗，也有靜態的DIY動手作及兒童劇觀賞活動，以及各式游泳、球類優惠課程，讓小朋友透過互動式的動態體驗來促進肢體發展。

新北市政府體育處表示，國民運動中心因應兒童節，在連假期間推出許多專屬的好康活動及優惠課程，其中，4月4日三鶯國民運動中心12歲以下兒童免費入場、新莊運動中心兒童節當天報名繳費球類課程即可享有課程85折優惠、還有永和的漆彈大戰、樹林的紙箱船大賽等活動，連假期間也有攀岩野餐活動、攀岩漆彈入場體驗買一送一等優惠，讓民眾不用再為4天連假傷腦筋。

此外，不少好康活動也延續到4月底，包括淡水國民運動中心推出獨木舟、瑜珈等體驗課程親子方案、三重各種球類訓練優惠課程，以及夏令營搶先體驗課程等。

體育處指出，讓兒童在遊戲中訓練協調力、培養體能，並激發創造力發展及團隊合作精神，新北市國民運動中心針對兒童規劃課程及體驗活動，整個4月都是兒童的快樂運動月，詳情可至各運動中心官網及粉絲專頁查詢，詳細活動內容以各運動中心公告為主。

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