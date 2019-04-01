大人回味小孩玩味！新竹241藝術空間「兒時味」真有趣！

2019-04-01 18:56

［記者洪美秀／新竹報導］兒童節即將到來，新竹市241藝術空間即日起推出10位藝術家的「兒時味」特展，甫從荷蘭返台的新竹市長林智堅說，新竹市兒童藝術節已成為竹市重要城市品牌，今年在新竹241藝術空間、美術館和鐵道藝術村都規劃適合親子共賞的展覽，且「連假不打烊｣，要讓孩子天天享受獨特又富美感的兒童節。

新竹241藝術空間今年第二檔展覽「兒時味-Kid Flavors」邀請10位女性藝術家，以當代藝術及數位技術，創造輕鬆、夢幻、歡樂、專注與創意的氛圍，讓孩子藉多種感官的互動，與藝術快樂接觸，希望啟發孩子的心靈與美學視野，展期到6月30日。

林智堅也分享到荷蘭參觀阿姆斯特丹市立博物館和公共圖書館、NEMO科學博物館、梵谷博物館、荷蘭國家博物館的情形，也期許為竹市打造一個豐富的藝文環境，讓孩子從小培養美學。

林智堅也與現場孩子互動，一同拿起鋼刷刷牆壁、塗鴉畫畫、透過手電筒看光看照片等，最後親自在紙上寫下「勇敢冒險、快樂長大」祝福全市的小朋友。

此次參展藝術家有劉文瑄、蔡潔莘、游孟書、羅亞嵐、程仁珮、張子晴、葉佩如、劉鳳鴒、蔡宜婷、廖苡秀，她們在展出作品外，也為孩子構思微型互動參與區，讓孩子透過參與，一起與藝術家互動。

此次展區首尾兩端呼應241藝術空間獨有的科技藝術與美感教育基地的空間屬性，首區是「奇想動物園｣互動展區，親子可塗鴉創作，透過數位科技，畫作會變為鮮活立體成像的動畫，展場最末站，則有75名孩子以「自由畫」方式，在約375公尺捲軸上集體創作，隨意描繪、塗抹、揮灑，甚至用身體拓印、翻滾，充滿趣味；也是沃沃美學兩年來在偏鄉學校進行美學啟蒙計畫的成果，歡迎親子一起來趟藝術美學之旅，兒童節連假期間仍開放參觀，不打烊。

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