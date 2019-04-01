日本加賀國際機器人大賽 南市拿7金7銀6銅

2019-04-01 15:45

［記者劉婉君／台南報導］南市連續4年參加日本加賀RoboRave國際機器人大賽，賽事總計33面獎牌，總計5國362隊參賽，台南就抱回7金7銀6銅共20面，占2/3，市長黃偉哲今天表揚師生，稱許「不只是台南之光，更是台灣之光。」

RoboRAVE起源於2001年美國新墨西哥州，參賽的學生團隊使用電腦撰寫程式控制機器人挑戰各項任務，分為a-MAZE-ing（迷宮）、Jousting（騎士）、Line Following（循線）、SumoBot（相撲）等4種競賽。

南市代表隊囊括國中組及國小組a-MAZE-ing前三名、國小組Jousting第一、三名、高中組Line Following第一、三名、國中組Line Following第三名、國小組Line Following第一、二名，高中組SumoBot第二名、國中組sumoBot第一、三名、國小組SumoBot第二、三名，Robotovate第一、二名，其中海東國小獲2金2銀2銅、安南國中獲1金1銅、海東國小安南國中瀛海中學聯隊獲2銅、瀛海中學獲1金1銅、佳興安順信義國小聯隊1金1銀、歸南國小1銀、佳里國中1金、南光國中1銀，建興國中德光中學與他校聯隊獲1金2銀。

海東國小學生高頂軒、姜瑀濬與蘇縉揚，在Line Following項目中面對各國厲害的對手，努力不懈，一次次修改程式，測試機器人，克服許多困難終於奪下第一名。瀛海中學學生洪可芟、洪可芸到日本比賽前經過2個多月的練習，機器人拆了又裝，裝了又拆，在無數次的組裝與測試中成長，實際上場時有賴平時的練習，冷靜思考解決問題，終於獲得好成績。」

第3度參加競賽的海東國小學生姜瑀蕎說，剛開始我在練習騎士時，因成績不好快要沒有信心了，幸好主任和老師們的策略讓她能進前八強，雖然過程中有一些困難挫折，但是還是堅持下去，才能順利抱回金牌。

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