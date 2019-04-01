推動公共運輸、建設停車場 鄭文燦向林佳龍爭取20億

2019-04-01 14:53

〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部長林佳龍上午由桃園市長鄭文燦陪同視察桃園地區交通建設，其中桃園市政府為了推動公路公共運輸計畫、改善停車問題等部分，由鄭文燦當面向林佳龍爭取約20億元補助，獲林佳龍阿莎力回應：「會支持！」

市府交通局申請公路公共運輸計畫部分，仍有「市區汽車客運業運虧損補貼」、「八德轉運站」等16項計畫，約2.58億元待交通部補助。另有市區公車導入車輛安全系統計畫，也需交通部補助3000萬元。

至於改善停車問題，市府去年申請14案，仍有中正公園、桃園區殯葬綜合大樓停車場等5案未核定，中央補助經費需求共7.41億元，鄭文燦說，市府今年再申請6案，包括桃園市政府文化局廣場、桃園市立美術館、復興角板山停車場等，希望中央補助10.63億元。總計桃園市政府的公路公共運輸計畫、改善停車問題等建設，盼中央補助經費共20.92億元。

林佳龍說，地方政府基於「人本交通」精神推動的交通建設，交通部都會支持。但地方政府除了接受中央補助外，也應自籌建設經費，交通部未來將會採滾動式檢討，若地方政府自籌建設經費不夠積極，就會檢討相關補助，轉而補助較積極的地方政府相關建設。

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