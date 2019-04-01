大甲媽祖7日起駕遶境 郵局推出紀念郵摺

2019-04-01 13:27

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖遶境活動7日起駕，台中郵局連續8年與大甲鎮瀾宮合作，設計推出「2019大甲媽祖國際觀光文化節紀念郵摺」1款，於「大甲媽祖國際觀光文化節」活動中發售，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。今日台中郵局局長丘京華及鎮瀾宮董事長顏清標於鎮瀾宮大殿，舉行媽祖郵摺祈福過火儀式。

台中郵局指出，本次郵摺設計，以鎮瀾宮鎮殿媽祖、千里眼、順風耳莊嚴聖像及遶境盛況相片，輔以莊儀團、太子團、神童團、福德彌勒團、三十六執士及報馬仔等遶境隨團隊伍Q版風格設計，加上文字說明，另製作Q版遶境明信片，製作精美，可供客戶收藏。

本郵摺限量編號發行10000套（00001-10000），隨票加贈Q版媽祖金箔發財錢母、手繪Q版遶境明信片及媽祖個人化6元郵票各1枚，訂於4月2日起於台中市各郵局同步發售，每套售價新台幣168元（一路發），外縣市請電洽:04-22215121分機253、257台中民權路郵局集郵服務中心購買。

台中郵局為發揚媽祖慈悲為懷以及信眾參與遶境進香無私「付出」的精神，特提供「2019大甲媽祖國際觀光文化節紀念郵摺」100套義賣，於發售前由善心人士自行選號認購，每套公益愛心價1000元，所得悉數以認購人名義捐助「鎮瀾兒童家園」失依兒童。

郵局4月7日（星期日）遶境進香起駕日與4月16日（星期二）回鑾日10時至16時，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局各1天，服務鄉親及集郵人士，現場並備有限量1000枚臨局封，免費提供信眾或遊客郵寄或紀念珍藏。

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