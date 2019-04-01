幫助弱勢學童口語表達更自信 展望會台東中心辦課程

2019-04-01 10:21

［記者王秀亭／台東報導］台灣世界展望會東區辦事處台東中心為助家庭經濟弱勢學童發展潛能，這學期開辦課後照顧口語表達課程，大受學生的歡迎，平時喜歡講話的國小3年級生小妍說，老師教正確發音、講話，讓自己上台更勇於大聲說出想法。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，貧困家庭受限於經濟、環境等因素，影響到學童的學習動機與學習能力，展望會考量受助學童需求，定期舉辦各式課後照顧活動，包括英語、電腦小教室、課後陪讀等，增進學童的視野及建立自信心。

今年開辦的「FY19課後照顧口語表達課程」，經由專業廣播人員授課，帶領學生學習正音課程、聲音表情及錄音體驗，透過練習，訓練良好口條，強化自我表達能力，增加自信心與溝通能力，還完成一則故事編導，製做個人成果發表。

學員之一、國小四年級的小雅與其他4位手足平時由祖母照顧，祖母對孫子女的教育很重視，知道展望會開辦口語表達課程，即使再忙，也會親自送小雅到教室上課，小雅說，這個課程可以參觀錄音室、認識聲音及講話技巧，還能認識新朋友，很愛這堂課程。

蕭文榮指出，展望會透過資助兒童計畫長期關懷及陪伴家庭經濟弱勢學童，台東地區有3600名學童透過各項關懷計畫順利就學，目前尚有170名台東在地兒童等待資助，盼台東民眾一起加入「資助兒童計畫」。

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