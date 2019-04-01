東縣清明返鄉專車 明清晨6時第2波網路訂票

2019-04-01 09:00

［記者張存薇／台東報導］一連4天的清明連假即將展開，為讓鄉親順利返鄉，台東縣政府在3日晚間、7日中午各安排1班返鄉、返工專列，且首度開放縣民或設籍台東民眾直系親屬、配偶搭乘，縣府交通及觀光旅遊處指出，目前取票已達48％，今晚前逾期未取的車票將於2日清晨6時開放第二波網路訂票。

交觀處說明，3日的返鄉專車是晚間7點08分從樹林站出發，沿途經過板橋、台北、玉里、池上、鹿野、關山等，晚間11點40分到台東站，返工專列則為7日中午12點38分台東站出發，傍晚5點08分抵終點站樹林，來回共732個座位，訂票全數額滿、目前已有約48％完成取票。

交觀處表示，第一波訂票至今晚前必須取票，剩餘票將於明天一早6點再開放網路訂票，取票地點為台東縣政府大廳、時間為至7日每天上午9點到下午6點，台北火車站1樓大廳服務中心旁也可取票、取票時間為3日前每天上午11點到晚間8點。

有關返鄉專車最新訊息請至「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團或縣府返鄉專車網站 查詢。

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