罕見明星「白頭鶴」屏東long stay！暖心居民立告示...

2019-04-01 07:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近期連續出現罕見級生物，繼「大西洋海神」海蛞蝓現身墾丁合界海域，被列為世界瀕危物種紅皮書名錄中的白頭鶴，也在車城鄉常留達到第24天，每天吸引全台灣鳥友南下爭睹，讓統埔小村落聲名大噪，居民為了留下這位遠來好友，除了在牠覓食區域禁用農藥，還要求鄉公所豎立告示牌，提醒民眾勿過度干擾這位「新住民」。

「這是恆春半島首次記錄到白頭鶴！」鳥類達人劉川指出，疑因迷航降落在恆春半島的白頭鶴，3月7日在恆春機場附近首次發現，後來鳥友遍尋不著，以為牠已經北返，沒想到3月18日左右開始穩定出現在車城統埔村周邊的洋蔥田及稻田間至今，已經習慣當地生活方式及覓食地點，或許會留到南風頻繁吹起的時節。

被列為世界瀕危物種紅皮書名錄中的白頭鶴，全球數量不到1萬隻，是體型最小的鶴，體長約1公尺，體重可達3.7公斤，翼寬約1.87公尺，不是台灣會出現的冬候鳥，屬於極罕見的迷鳥，繁殖地在西伯利亞、蒙古及中國東北，每到冬季會到日本南部渡冬，其餘分布在南韓和中國，台灣最近的拍攝紀錄是2014年在新北，南部屏東地區是首次，更從未像這隻白頭鶴長留近月的狀況，或許有機會挑戰知名「金山小白鶴」長留年餘的紀錄。

罕見的白頭鶴每天吸引大批鳥友爭睹拍攝，假日更是猶如攝影「砲陣地」，當地統埔村民擔心部分鳥友為了近距離取鏡或拍攝起飛鏡頭，刻意逼近驚嚇白頭鶴，拜託鄉公所在稻田周邊架設告示牌提醒，車城鄉長張春桂強調，已經協調農民維持田地不噴灑農藥護鳥，也呼籲鳥友共同愛護遠來嬌客，勿刻意驚擾。

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