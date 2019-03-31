台中成追線雙軌化昨夜換軌今通車 林佳龍連夜視察

2019-03-31 20:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中山手線計畫中的下環微笑線「成追線雙軌化工程」，是交通部長林佳龍在台中市長任內全力推動的交通建設，昨晚進行換軌作業，林佳龍特別到場見證，並頒發加菜金慰勉辛苦的工作人員，在施工人員連夜趕工下，今天早上第一班從追分開往成功的列車，順利行駛在新軌道上，接下來將進行北線軌道鋪設，預計明年初完成雙軌化，屆時將能雙線火車對開，運量、班次都會增加，是海線軌道運輸的重要里程碑。

前台中市長林佳龍任內推動大台中山手線計畫，其中下環微笑線的「成追線雙軌化工程」，「成追線」是在台中的成功站與追分站之間，全長2.2公里，總經費15.41億元，工程內容包括軌道工程、土建工程、電力工程及電務工程，2017動工後預計2020年完工。

台鐵昨晚8點到今天上午6點進行南線軌道切換作業，此為雙軌化先期關鍵工程，先將既有單軌向南移設，之後再進行北線軌道舖設，為降低對旅客的影響，特別選在夜間施工，共動員180名工程人員，以及2輛大型砸道車、4輛挖土機等機具連夜趕工，順利在今天清晨5點58分完成切換作業，今天早上第一班從追分開往成功的列車，已順利行駛在新的軌道上。

林佳龍昨晚在台鐵局副局長杜微、處長周祖德等人陪同下，到場視察施工狀況，並頒發加菜金慰勉辛苦的工作人員，林佳龍並在臉書分享這個好消息，表示任內向交通部爭取，並在前年開始施工，預計明年初完工，強調在完成雙軌化後，成功到追分的列車，將可雙向對開，讓運量、班次大幅提升，未來海線民眾搭火車進市區將更快、更方便，對於多年心願即將實現，心中充滿感動。

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