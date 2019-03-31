大學個申面試和備審準備 高中校長：別忘了到高中輔導室「尋寶」

2019-03-31 23:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕4月第2.3個週休假日是大學個申第2階段面試週，高三考生都在準備，暨大附中校長張正彥建議，除大學輔導隊進行模擬面試外，也可找校內老師再模擬，多多練習表現會更沈穩，而校內輔導室常有學長姊帶來就讀大學校系的資料，裡面有很多面試可運用的「寶」可找。

大學和科技大學個人申請的第一階段篩選，各在27日和28日公布，通過篩選的高三學生，不少是「六冠王」、「五冠王」，但因第二階段面試時間大多集中在4月第2.3個週休假日，很多會面試撞期，不知如何取捨。國立暨大附中校長張正彥建議，萬一有面試的學校撞期，可先打電話到面試大學協調改時間，大學端大多會配合。

因南投縣社區高中的學生資源因都會區學校少，縣籍立委馬文君就請台大學生組成的輔導團隊，先為縣內高三學生進行落點分析，這個週休假日則進行模擬面試。

暨大附中校長張正彥說，立委馬文君邀請的台大輔導團隊，或是大學端派出的服務團隊都是很好的資源，最好還能再找校內老師再面試一次，多次練習會讓自己真正面試時更沈穩。此外，學校的輔導室是個藏寶豐富的地方，已上大學的學長姊帶回的相關資料，裡面有很多可供參考，一定要利用時間去「挖寶」。

除大學輔導團隊提供模擬面試服務，國立暨南大學也在學校官網也提供該校各系的備審資料準備的方向，要參加該校面試的高三生可上網瀏覽參考。

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